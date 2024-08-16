Кандидат в министры обороны Южной Кореи готов ответить КНДР любыми средствами

Кандидат на пост министра обороны Республики Корея Ким Ён Хён заявил, что при определенных обстоятельствах готов рассматривать все средства в качестве ответа на угрозы со стороны КНДР. Его слова приводит агентство Yonhap.

"Расширенное сдерживание и "ядерный зонтик" - стандартный ответ на ядерные угрозы Северной Кореи. Но если исходить из абсолютного приоритета безопасности сограждан, если будет решено, что этого недостаточно, чтобы справиться с северокорейскими ядерными угрозами, то все средства будут открыты [для рассмотрения]", - сказал Ким Ён Хён.

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. Как отмечает агентство Yonhap, Ким Ён Хён в прошлом высказывался о необходимости создания собственного ядерного оружия в Республике Корея. Такая идея, согласно опросам общественного мнения, традиционно пользуется широкой поддержкой.

Отметим, что недавно Южная Корея выразила желание создать общий орган управления с КНДР.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!