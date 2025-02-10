Еврокомиссия пригрозила ответить на пошлины США
Если США введут дополнительные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС), то Европейская комиссия (ЕК) отреагирует на это так, как потребуется для защиты интересов бизнеса, работников и потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Там сказано, что пока комиссия не получала никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на товары ЕС, а поэтому она не станет отвечать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений. В то же время ЕК назвала введение таких тарифов безосновательным. Такую политику там находят незаконной и экономически контрпродуктивной ввиду глубоко интегрированных производственных цепочек, которые ЕС и США создали, налаживая трансатлантическую торговлю и инвестиции.
"Тарифы по сути являются налогами. Вводя тарифы, США будут облагать налогом собственных граждан, повышать издержки для бизнеса и подпитывать инфляцию. Более того, тарифы усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков", - подчеркнули в Еврокомиссии.
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