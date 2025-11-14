"Cəfər Cabbarlı" stansiyasında tüstüləmə oldu

Metroda tüstüləmə olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tüstüləmə "Cəfər Cabbarlı" stansiyasında baş verib.

Belə ki, stansiyada tüstü müşahidə edilib.

İlkin ehtimala görə, tüstülənmə qısaqapanma nəticəsində baş verib.