"Cəfər Cabbarlı" stansiyasında tüstüləmə oldu Metroda tüstüləmə olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tüstüləmə "Cəfər Cabbarlı" stansiyasında baş verib. Belə ki, stansiyada tüstü müşahidə edilib. İlkin ehtimala görə, tüstülənmə qısaqapanma nəticəsində baş verib.
