Юсиф Эйвазов возвращается на сцену Большого театра России

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступит на Исторической сцене Большого театра России в опере "Дон Карлос" Джузеппе Верди, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт театра. Показы оперы "Дон Карлос" пройдут на Исторической сцене с 14 по 18 апреля.

Народный артист исполнит партию Дона Карлоса в спектаклях, которые будут представлены 15, 17 и 18 апреля.

Серия показов будет ознаменована рядом интересных дебютов, среди них - легендарный Пласидо Доминго впервые исполнит в спектакле Большого театра одну из своих коронных партий - Родриго. Также в показе оперы занята народная артистка России, дива оперной сцены Анна Нетребко.

Отметим, что Юсиф Эйвазов часто поет на сцене Большого театра. Он исполнял партии Дона Карлоса, Де Грие, Германа и Марио Каварадосси.



Юсиф Эйвазов (драматический тенор) является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных сценах, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.