Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии

Наш соотечественник - всемирно известный хореограф, заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев посетил Бакинскую академию хореографии, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора Бакинской академии хореографии Азиз Гараюсифли познакомил гостя с педагогическим составом учебного заведения. Эльдар Алиев был проинформирован о проводимых в Бакинской академии хореографии реформах, предстоящих планах, а также о ходе учебного процесса.

На встрече прошли обсуждения нововведений в области хореографического образования, методике обучения и т.д.

Эльдар Алиев подчеркнул, что поддержит развитие сотрудничества Бакинской академии хореографии с российскими вузами. Состоялся также обмен мнениями о будущих совместных мероприятиях. Была достигнута договоренность о сотрудничестве между Бакинской академией хореографии и Эльдаром Алиевым.

В заключение встречи была представлена концертная программа с участием студентов Бакинской академии хореографии.