Театр оперы и балета встал на ремонт

На днях начались работы по реставрации здания Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Это одно из красивейших зданий в азербайджанской столице, которым мы не перестаем любоваться.

За подробностями мы обратились к известному архитектору, доктору искусствоведения, профессору Эльчину Алиеву, который участвует в этой работе.

Для начала немного истории. Строительство Театра оперы и балета началось 29 апреля 1910 года и было полностью завершено 27 февраля 1911 года. Здание возводилось на средства братьев Маиловых - нефтяных магнатов и меценатов.

Необходимо отметить, что в истории строительства театральных сооружений того времени, учитывая уровень развития техники в конце XIX - начале XX веков, театр братьев Маиловых был возведен в рекордные сроки: здание театра вместимостью около 1800 мест было построено менее чем за 10 месяцев. Показательны были не только сроки, но и высокое качество строительных работ.

Появление в Баку Оперного театра, ни в чем не уступающего в те годы своим европейским собратьям, стало значительным событием в жизни города. В день открытия театра была сыграна написанная в 1869 году опера в четырех действиях русского композитора Модеста Петровича Мусоргского "Борис Годунов", в главной роль которой выступал известнейший актер того времени Иван Ильич Мозжухин. Открытие театра стало значимым культурным событием в жизни Баку и царской России.

Здание и сегодня поражает своей красотой и величием. Оно построено в зародившемся в зодчестве в конце XIX века стиле "Art Nouveau". Архитектурное решение и общая композиция здания очень выразительны, направление "Модерн" и свойственная ему стилизация определяют декоративную обработку фасада и некогда роскошных интерьеров.

Хочу поздравить всех нас с началом работ по реставрации здания!

А теперь вернемся в наше время. Здание театра в последний раз ремонтировалось в конце 1980-х годов. После произошедшего пожара ремонтные работы были проделаны наспех, на скорую руку, особенно это касается технических коммуникаций, канализации. Именно поэтому почти ежегодно (!) затапливался водой на полметра гардеробный этаж театра. Представляете, что приходилось делать руководству театра, его сотрудникам, какие геройства совершать, чтобы зрители, пришедшие на спектакль, этого безобразия не видели. Мне рассказывали, что по ночам все работники ведрами выносили воду.

Поэтому реконструкция здания нужна в первую очередь с точки зрения исправления коммуникаций, системы пожарной безопасности, организации нормального отопления, вентиляции, кондиционирования. Например, все оконные рамы в 1980-х годах были с одним стеклом, однослойные, что приводило к гигантским теплопотерям в здании. Понятно, что теперь они будут новые и двухслойные, деревянные, изготовленные по западной технологии.

Знаете, фасад - только видимая часть проблем. Как человек, участвующий в работах по реконструкции здания, знаю, что огромную работу по исправлению ситуации взвалило на свои плечи нынешнее руководство театра, годами за свой скромный счет ремонтировавшее помещения комплекса из нескольких зданий - ведь Опера занимает по площади почти квартал.

А сцена? Поверьте, я не специалист по балету, но находясь на сцене, буквально ощущал все проблемы, которые должны переживать танцующие на ней люди. Поэтому уже проведен недавно первичный ремонт, а сейчас заказывается новое специальное покрытие для сцены.

Спешу успокоить всех бакинцев: никаких кардинальных изменений в зале производиться не будет и поэтому великолепная акустика помещения не пострадает. Отремонтируются только сиденья красивых кресел, обновится покраска стен и потолка, будут проведены совместно с МЧС работы по проверке состояния роскошной центральной люстры - по словам руководства театра, последние два десятка лет она не опускалась, хотя это технически возможно.

Касательно фасада могу сказать, что при последнем ремонте было множество ошибок. И самая главная - наспех сделанные башенки отличались от оригинального проекта архитектора Баева, были необъяснимо подняты почти на два метра в высоту и установлены на подиумах. Также на фасаде появились четыре пики, кованное железное ограждение балкона-террасы было заменено на грубое цементно-бетонное, цокольная часть здания облицована мрамором и множество других сразу видимых отличий - молчу еще о безобразном качестве применявшихся тогда строительных материалов. Так что проведенный в 1980-х годах ремонт изменил фасад здания и совершенно не соответствовал оригиналу. Однако, в любом случае, низкий поклон тем десяткам специалистов, которым удалось в нелегкое социалистическое время всеобщего дефицита провести работы и на почти полвека продлить жизнь зданию.

Поэтому, стремясь вернуть зданию достойный первоначальный вид, руководство страны и приняло решение о реставрации фасада здания и проведении некоторых работ внутри. Дай Бог, результат будет хорошим. Ведь фасадом занимается известная компания "Erich Pummer" с многолетним мировым опытом работ в этой области. А по работам внутри привлечены серьезные организации "Azərişıq", "Azərsu", "Bakı Abadlıq Xidməti" и другие.

Работы начались весной этого года с полного ремонта и обновления кровельного покрытия. Скоро он завершится. С 1 августа начнутся работы по фасадам здания. Продлятся они, насколько я знаю, до осени будущего года. Параллельно стартуют работы по замене всех оконных и дверных рам на фасаде здания, реставрационные работы внутри в интерьерах театра. Дай Бог, к началу 2023 все работы будут завершены.

Учитывая, что все жители города с нетерпением ждут долгожданного открытия сезона, сейчас продумывается вопрос функционирования труппы в условиях параллельно проводимых работ - возможно, будет неудобно. Но все мы страшно скучаем по любимому театру.

Лейла Таривердиева