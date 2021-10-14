Мурад Гусейнов удостоен международной премии

Народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов удостоен специальной премии Ассамблеи народов Евразии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" впервые объявил лауреатов международной акции "Мы говорим "СПАСИБО!".

На торжественном приеме в честь Международного дня мира первым лауреатам были вручены дипломы и знаки общественного признания.

Среди лауреатов, выбранных общественным одобрением из разных стран мира, народный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов.

Он был удостоен этой премии за большой личный вклад в сохранение и популяризацию музыкальных народных традиций и поддержку мирных инициатив на территории Евразии. Этой награды также удостоились такие известные личности, как профессор Университета города Кадис (Испания) Рафаель Хименс Кастанеда, всемирно известный писатель, драматург, композитор Джон Фарндон, специальный посланник ООН Агнес Матильда Калибата, генеральный директор GIC Group Ричард Гилмор.

Отметим, что народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и ранее был удостоен медалей и наград нескольких государств. Среди них следует отметить Орден Венгрии "Большой офицерский крест", медаль Сената Франции, Орден Франции "Искусство и литература" и другие.