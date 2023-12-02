В Баку открылся CINEMO Mobil Film Festival - фестиваль фильмов, снятых на мобильный телефон

В рамках "Творческой недели", организованной Министерством культуры Азербайджана, в Киноцентре "Низами" состоялось открытие CINEMO Mobil Film Festival- фестиваля фильмов, снятых на мобильный телефон, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль организован при поддержке Агентства кино Азербайджана.

Целью проекта является поддержка творческой активности молодежи в Азербайджане, более широкое продвижение кинопроизводства посредством использования мобильного телефона, повышение знаний в области мобильной съемки, выявление талантливых мобилографов и кинематографистов, пропаганда социальных ценностей через широкие возможности мобильного кино, установление плодотворных связей.

Ведущий вечера, актер кино Фаиг Мирза отметил, что в наше время с помощью мобильных телефонов в больших масштабах снимаются фильмы и даже сериалы.

"С повышением качества съемки камер мобильных телефонов в последнее время выросло и развитие мобильной кинематографии, и если год назад количество таких фильмов исчислялось десятками, то сейчас-тысячами. В этой сфере проводится большая работа, организуются фестивали, проводятся конкурсы. Сегодняшний фестиваль-яркий тому пример", - отметил Фаиг Мирза.

Представитель Министерства культуры Гюнай Рагимова подчеркнула, что в рамках "Творческой недели" было представлено более 20 творческих проектов различной тематики.

"Кино - очень мощный инструмент для продвижения культуры в мире. Неоспорима роль различных конкурсов, фестивалей в развитии, продвижении кино. В соответствии со стратегией кино Министерства культуры проведение таких независимых, разнообразных конкурсов и фестивалей для интеграции азербайджанского кино в мир является одним из приоритетных направлений, в том числе для выявления новых талантов", - отметила Гюнай Рагимова.

Заслуженный деятель искусств, режиссер Эльхан Джафаров отметил, что люди искусства играют большую духовную роль в обществе и фильмы очень важны для реализации новых идей, стимулирования творческой деятельности молодежи.

"Искусство-это свободное и прекрасное искусство. Но в то же время очень важно, что искусство ценно для развития нашего общества, нашей Родины. Сегодня такая возможность была предоставлена участникам фестиваля, которые могут внести свою лепту в развитие кинематографа, сделав замечательные шаги во имя будущего Азербайджана", - отметил Эльхан Джафаров.

Автор и руководитель CINEMO Mobil Film, актер, продюсер Руслан Сабирли рассказал о целях и задачах фестиваля, выразив признательность всем, кто поддержал реализацию проекта.

"Мы хотим привлечь молодежь к этому фестивалю, чтобы они смогли раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Желаю всем успеха и надеюсь, что фестиваль станет событием, привлекающим внимание профессионалов и общественности", - отметил Руслан Сабирли.

На мероприятии был показан документальный фильм о любительских кинокамерах, которые считаются предками современного мобильного кинооборудования, а также представлен французский фильм, снятый на мобильный телефон.

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