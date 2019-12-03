3 декабря 2019 года в Баку в рамках международной выставки в сфере телекоммуникационных и информационных технологий Bakutel-2019 российский оператор спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) и азербайджанский оператор спутниковой связи ОАО "Азеркосмос" подписали соглашение о сотрудничестве в области услуг спутниковой связи и вещания.

Как передает Day.Az, подписание соглашения прошло в присутствии участников и гостей выставки. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГП КС Ксения Дроздова и заместитель председателя совета директоров ОАО "Азеркосмос" Ровшан Рустамов.

Целью соглашения является объединение усилий и организация совместной работы азербайджанского и российского операторов в области создания и развития сетей спутниковой связи и вещания для различных секторов экономики и государственного управления, как на территории России и Азербайджана, так и в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С этой целью планируется использовать возможности космических спутников "Azerspace-1", "Azerspace-2", а также спутников ГП КС серии "Экспресс-АМ", которые обеспечивают устойчивое покрытие вышеуказанных регионов, включая территории стран СНГ.

Российский и азербайджанский спутниковые операторы обладают уникальным опытом реализации спутниковых проектов в области организации корпоративных сетей связи, магистральных каналов доступа в Интернет, регионального ТВ вещания, а также работы с подвижными объектами на суше, на море и в воздухе.

Совместная работа над проектами позволит двум компаниям усилить свое присутствие в регионах Евразийского и Африканского континентов, а также обеспечить максимальный охват вертикальных рынков предоставления услуг спутниковой связи и вещания.

Недавно ФГУП "Космическая связь" подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим оператором спутниковой связи в Таиланде Thaicom. В рамках данного соглашения Thaicom и ГП КС договорились проработать возможность роуминга между сетями морского VSAT двух операторов