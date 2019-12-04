За последние 6 лет отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются позитивно и поступательно по всем направлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, об этом заявил Президент Ирана Хасан Роухани, принимая вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Мустафаев во время встречи передал Роухани письменное послание от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба иранского Президента.

"Несомненно, взаимные визиты, проходящие на высшем уровне между двумя странами, и теплое и искреннее послание Ильхама Алиева имеют положительное влияние на развитие и продвижение отношений Азербайджана и Ирана", - сказал Роухани.

"Иран тщательно следит за реализацией совместных с Азербайджаном проектов по добыче каспийской нефти и крайне серьёзно относится к этому вопросу", - добавил Президент .

Роухани также выразил надежду на то, что на заседании двусторонней комиссии вопрос совместных проектов по нефтедобыче будет детально изучен.

Кроме того, иранский президент подтвердил важность научно-технического сотрудничества и совместной работы в сфере туризма и экологии.

"Надеюсь, что наши страны добьются эффективного взаимодействия в прикаспийском регионе", - сказал он.