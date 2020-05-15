Когда возобновится транспортное сообщение между Нахчываном и Баку?

"Как вам известно, транспортное сообщение между "желтой" и "оранжевой" зонами запрещено. Это относится не только к Нахчывану, но и к другим территориям".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что лица, работающие в Баку, могут приезжать в столицу из других районов Азербайджана.

"Но в Нахчыване это невозможно с технической точки зрения. Из Нахчывана в Баку можно прилететь только на самолете. Для осуществления авиарейса должен быть определенный контингент пассажиров. Обсуждается вопрос открытия дорог, возобновления транспортного сообщения. Возможно, это будет актуально на следующих этапах", - подчеркнул И.Мамедов.