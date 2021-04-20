Ограничен импорт в Азербайджан мясной продукции из этих стран

Ограничен импорт в Азербайджан мясной продукции из пяти стран мира.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана, АПБ принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей страны из других государств, на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире.

Согласно информации МЭБ, в алжирских вилайетах Батна и Умм-эль-Буаги, провинции Гаутенг ЮАР, финской губернии Западная Финляндия, Краснодарском крае России был обнаружен высокопатогенный птичий грипп, в провинции Западный Кейп ЮАР - низкопатогенный птичий грипп и африканская чума лошадей, в провинции Лимпопо ЮАР и административном округе Хазафон Израиля - заболевание ящур.

В целях защиты территории нашей страны от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть из-за рубежа, было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живого скота и продукции животного происхождения из провинции Лимпопо ЮАР и административного округа Хазафон Израиля, живых лошадей - из провинции Западный Кейп ЮАР, а также с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" наложено временное ограничение на импорт всех видов живой птицы, мяса птицы и яиц из алжирских вилайетов Батна и Умм-эль-Буаги, провинции Гаутенг ЮАР, финской губернии Западная Финляндия, Краснодарского края России, провинции Западный Кейп ЮАР, где был обнаружен птичий грипп.

В то же время в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими и проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Алжира, ЮАР, Финляндии и России, в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее обращение.