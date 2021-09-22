из Китая в Европу

ООО "ADY Container" участвует в перевозке контейнерных грузов из Китая в Европу.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал на6-м Черноморско-Каспийском международном транспортном форуме в Стамбуле (Турция) директор дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container" Натиг Джафаров.

По его словам, азербайджанская сторона имеет возможности расширить свой потенциал в грузоперевозках из города Кашгар (Китай) в направлении порта Туркменбаши, оттуда фидерными судами в Бакинский порт, затем по железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс в Турцию и Европу.

"Кроме того, мы разрабатываем логистический продукт по контейнерным перевозкам фидерными судами между грузинским и украинским портами Поти и Одесса", - добавил директор компании.

В контексте обсуждений, проведенных на форуме в связи с растущими железнодорожными перевозками между Европой и Азией, Наджафов отметил несколько возможностей организации эффективных железнодорожных услуг, создания транспортно-логистической инфраструктуры.

"Азербайджан имеет ряд новых возможностей транзита. Мы провели и продолжаем вести работу по увеличению грузопотока между Европой и Азией. Железнодорожная линия БТК играет решающую роль в транспортировке грузов стран Азиатско-Тихоокеанского региона от портов Дальнего Востока России в Турцию и Европу через Азербайджан", - подчеркнул он.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители ведущих региональных транспортно-логистических компаний и транспортных структур.