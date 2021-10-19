В Азербайджане планируют применить международную модель производства статистической информации

Государственный комитет по статистике Азербайджана планирует применить международную модель производства статистической информации - GSBPM.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник глава департамента статистики промышленности и строительства Госкомстата Азербайджана Эльман Гасымзаде на презентации нового портала ведомства "Прозрачность в добывающей отрасли".

По его словам, в ближайшей перспективе Госкомстат расширит открытые статические данные по добывающей отрасли Азербайджана.

"Госкомстат планирует расширить возможности нового портала "Прозрачность в добывающей отрасли". В ближайшее время мы представим портал на английском языке. Он будет соответствовать такому международному стандарту, как ISO 9001:2015 (международный стандарт системы менеджмента качества)", - сказал Гасымзаде.

Также он сообщил, что Госкомстат планирует организовывать мероприятия по обмену опытом с ведомствами зарубежных стран.