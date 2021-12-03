В Карабахе создаются зоны, свободные от болезней животных

Для экспорта живого скота и животноводческой продукции из Азербайджана в части Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов проводятся работы по созданию зон, свободных от болезней животных.

Об этом на экономическом форуме UNEC в Баку сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эти работы совместно осуществляются министерством сельского хозяйства и Агентством пищевой безопасности. На данном этапе, с созданием карантинных пунктов на территории Физулинского района, планируется провести идентификацию, размещение и уход всех животных, привозимых на территорию, с соблюдением ветеринарных норм и правил", - добавил министр.