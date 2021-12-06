В преддверии Нового года для владельцев карты рассрочки BirKart стартовала новая акция. Держатели любого типа карты BirKart имеют возможность получить бонус в виде денег за покупки в рассрочку (за исключением операций Ninja) на сумму свыше 50 AZN в партнерских магазинах.

В период акции, которая продлится до 6 января 2022 года, владельцы BirKart автоматически получат в подарок 22 AZN за совершение в течение дня каждой 20-й покупки в рассрочку. Деньги в течение трех рабочих дней будут зачислены на карточный счет держателя. В течение акции каждый клиент может заработать указанную сумму максимум 2 раза (всего 44 AZN). Для более подробной информации - https://kbl.az/bk2022pr.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах - BirKart (классическая карта рассрочки), BirKart Cashback (рассрочка/кэшбэк), BirKart Miles (рассрочка/мили) и BirKart Umico (рассрочка/кэщбэк/бонусы). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.