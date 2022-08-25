АВВ продолжает процессы интеграции с партнерскими организациями с целью расширения возможностей услуги "ƏDV geri al". Теперь стало возможным активировать виртуальную НДС карту от АВВ, считывая чеки с покупок на сайте Hesab.az и в приложении Golden Pay.

Таким образом, клиенты могут вернуть НДС на одну и ту же карту, считывая чеки не только посредством приложений ABB mobile и Azercell, но также и через сайт Hesab.az. Благодаря таким интеграционным проектам АВВ создает новые возможности для своих партнеров.

"ƏDV geri al" - это услуга по возврату определенной части НДС, оплаченного покупателем за товары, приобретенные в местах розничной торговли и общественного питания в пределах страны. Возврату подлежит 15% НДС в случае безналичной оплаты и 10% НДС в случае оплаты наличными.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.