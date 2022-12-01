https://news.day.az/economy/1515891.html Подготавливается перечень стратегически важных товаров - агентство Азербайджана
Подготавливается перечень стратегически важных товаров - агентство Азербайджана
В Азербайджане подготавливается перечень стратегически важных товаров.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике.
Он отметил, что этот список охватывает продовольственные резервы, лекарственные препараты и энергетические резервы, нефтепродукты и другие продукты.
По его словам, законопроекты в связи с этим разработаны и находятся на стадии согласования с соответствующими государственными органами.
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