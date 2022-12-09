https://news.day.az/economy/1518149.html Названы средства для реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг.
Названы средства для реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг.
Обнародованы необходимые средства для реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.
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