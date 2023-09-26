Американская энергетическая компания надеется на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном и Узбекистаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Мы считаем Азербайджан и Узбекистан ценными партнерами на рынке добычи нефти и газа.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал президент Vortex Tools Алан Миллер.

По его словам, на сегодня американская компания по оптимизации добычи нефти и газа ведет переговоры с национальными и международными энергетическими компаниями в Азербайджане и Узбекистане.

Миллер отметил, что использование инструментов для бурения скважин от Vortex Tools на месторождениях природного газа в Узбекистане и Азербайджане может продлить срок службы скважины, сократить использование химических и поверхностно-активных веществ и при возможности увеличить добычу газа. Помимо этого, использование данного оборудования позволит извлекать больше конденсата природного газа, уменьшит или даже устранит засорение скважин.

"Использование нашего оборудования на газовых скважинах потенциально может сократить использование химикатов на целых 50 процентов, что позволяет снизить затраты при максимальном повышении эффективности добычи газа. Более того, отсутствие дополнительного углеродного следа соответствует планам Азербайджана и Узбекистана по реализации более устойчивых проектов в области промышленности", - пояснил Миллер.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, с января по август 2023 года в Азербайджане было добыто 32,2 миллиарда кубометров природного газа, что на 5 процентов, или на 1,5 миллиарда кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, добыча газа в Узбекистане с января по май 2023 года составила 22 миллиарда кубометров, снизившись на 10 процентов (2,1 миллиарда кубометров) в годовом исчислении. Из данных Статистического комитета Узбекистана следует, что добыча газового конденсата в стране за отчетный период снизилась на 8 процентов, или на 44,5 тысячи тонн по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года (555,3 тысячи тонн) и составила 510,8 тысячи тонн.