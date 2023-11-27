Стала известна забронированная мощность на IGB на 2023/2024 газовый год

На коммерческом уровне компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), проводила ежегодные и ежеквартальные аукционы, в результате которых забронировано 84 процента мощности на 2023/2024 газовый год.

Об этом в эксклюзивном интервью Day.Az сказала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

Она отметила, что наблюдается устойчивый рост числа новых грузоотправителей, причем по количеству доминируют компании из Европы.

"Учитывая синергию интерконнектора с существующими и планируемыми терминалами СПГ в Греции, особенно с терминалом в Александруполисе, запуск которого запланирован на 2024 год, я ожидаю, что в ближайшие несколько лет рыночный интерес к IGB возрастет. Мы уже запустили процесс увеличения мощности для оценки рыночного спроса на увеличение технической мощности трубопровода с нынешних 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год. Показатели необязывающего этапа являются положительными, поскольку интерес рынка оказался выше наших первоначальных ожиданий", - добавила Георгиева.

Далее она отметила, что в настоящее время ICGB работает параллельно с соседними операторами передачи над следующими этапами процесса и потенциальным расширением мощности трубопровода.

"Наш первый год был захватывающим и полным испытаний, но мы уже готовимся к следующему большому шагу", - добавила исполнительный директор.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

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