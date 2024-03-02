Туркменистан может направить газ в Европу через Азербайджан

Бывший президент Туркменистана и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что республика сможет поставлять свой газ в Турцию и в Европу через Азербайджан.

Как передает Day.Az, oб этом сообщает Nikkei Asia.

Перед этим Туркмениcтан и Турция подписали соглашение о развитии партнерства в области природного газа.

По словам Бердымухамедова, газ из Туркменистана может поступать в Турцию и Европу - через Каспийское море и Азербайджан или через трубопроводную инфраструктуру Ирана. Бердымухамедов отметил, что на туркменском месторождении Галкыныш содержится 27 трлн куб. м газа.

Отметим, что Турция намерена расширить источники поставок газа, включая импорт из Азербайджана и Туркменистана, а также закупку сжиженного природного газа (СПГ) у других стран с последующим экспортом в Европу.

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