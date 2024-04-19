Мировая экономика приближается к очень "мягкой посадке".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Международного валютно-финансового комитета (IMFC) Мохаммед Аль-Джадаан во время брифинга, проведенного в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"На самом деле то, что происходит сейчас, намного лучше, чем мы ожидали. Мировая экономика стала более устойчивой. Инфляция снижается в большинстве стран, и в целом мы приближаемся к очень "мягкой посадке"", - сказал он.

Аль-Джадаан отметил, что Всемирный банк и сам МВФ за последние несколько лет столкнулись с многочисленными глобальными потрясениями.

"Перспективы улучшаются, и это очень позитивная тенденция, но остаются многочисленные проблемы, и нам нужно быть бдительными", - добавил председатель IMFC.

Он отметил, что соглашение стран-членов по представленным приоритетам является большим достижением.

"Очень важно убедиться, что в будущем мы все вместе будем работать над решением проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ожидается, что мы впервые в этом месяце достигнем среднесрочных целевых показателей в размере 25 миллиардов долларов в рамках специальных прав заимствования. Это цель, которую мы поставили перед собой около 15 лет назад, и достичь ее в этом месяце - это действительно хорошо. По сути, это обеспечивает очень хороший буфер для поддержки членства и борьбы с потрясениями", - пояснил председатель IMFC.

Наконец, как сказал Аль-Джадаан, было достигнуто соглашение о дальнейших действиях МВФ по поддержке реструктуризации долга в рамках общих рамочных соглашений "Большой двадцатки".

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!