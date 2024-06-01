Мировым контейнерным перевозкам спрогнозировали серьезные сбои

Во втором квартале 2024 года почти каждое пятое торгово-логистическое судно будет вынуждено избегать акватории Красного моря из-за продолжающихся ракетных обстрелов со стороны хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку аналитиков судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за обострения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС от 15 до 20 процентов контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут огибать Африканский континент с юга вместо прохода через Суэцкий канал. По данным Bloomberg Intelligence, с ноября 2023 года около 80 процентов логистических перевозок через обстреливаемый маршрут были прерваны из-за атак хуситов в Красном море.

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