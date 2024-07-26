Активизировались мероприятия на разных уровнях в преддверии COP29

Команда председательства COP29 на этой неделе проводит выездные мероприятия с целью обсуждения самых острых вопросов климатической повестки.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на информацию официального портала COP29, в ходе проведенных в Малави и Турции семинаров обсуждалась подготовка странами-участницами Конвенции ООН о защите климата новых двухгодичных отчетов о прозрачности (Biennial Transparency Report - BTR), которые должны быть представлены в преддверии ноябрьской 29-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН о климате.

Кроме того, 26-27 июля в Шамахы проходит выездное совещание переговорных групп, центральной темой которого является климатическое финансирование - основной вопрос COP29.

Встречи экспертов по согласованию вопросов повестки дня COP29 продолжатся вплоть до сентября.

В сентябре, согласно программе председательства COP, пройдут встречи на высшем уровне, в частности, в начале сентября - "Пятая Глобальная Конференция по синергии между Парижским Соглашением о климате и Программой устойчивого развития-2030" в Рио де Жанейро (Бразилия, председательствует в G20 и COP30), в которой примут участие президенты COP29 и COP28 и другие официальные лица.

В конце сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет встреча "Тройки" председательства в COP - ОАЭ (COP28), Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30) на высшем уровне.

Позднее министры стран "Тройки" COP будут участвовать в "Совместной министерской конференции по климату и финансам" стран "Большой двадцатки".

Эти встречи предваряют мероприятия в конце октября-начале ноября, связанные с COP29.

Отметим, что в Баку 11-22 ноября пройдет 29-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН о климате.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!