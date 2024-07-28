Трамп считает, что Китай может стать мировым лидером криптоиндустрии

Китай может стать мировым лидером на рынке криптовалют, опередив Соединенные Штаты. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле (штат Теннесси), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не возьмемся за криптовалюту, за биткоин, то это сделают Китай и другие страны. Они станут лидерами, а мы не можем позволить Китаю доминировать. Они слишком серьезно прогрессируют", - сказал он. Трамп утверждает, что вовсе не желает Китаю неудач, но хочет, чтобы США "были самыми успешными".

"Если меня выберут [на пост президента], то моя администрация сохранит 100% запаса биткоина, которым сейчас располагает правительство. Это станет основой национального запаса биткоина", - пообещал республиканец.

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