Двойное повышение пенсий для некоторых граждан Азербайджана

Со следующего месяца пенсии в Азербайджане будут увеличены по двум направлениям: будет повышен минимальный размер пенсии, а также проведена индексация трудовых пенсий. В соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О продолжении мер по улучшению социального благосостояния населения", с февраля этого года минимальная пенсия увеличится с 280 манатов до 320 манатов.

Как передает Day.Az, об этом написал депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что индексация трудовых пенсий осуществляется на основании Закона "О трудовых пенсиях".

"Согласно данному закону, все виды трудовых пенсий индексируются и увеличиваются в соответствии с процентом роста средней заработной платы по стране за предыдущий год. Согласно данным Государственного комитета статистики, за первые 11 месяцев 2024 года средняя месячная зарплата по стране выросла на 8,0% и достигла 996,8 манатов. Это означает, что по итогам прошлого года ожидается увеличение средней зарплаты примерно на 8,0%.

Кроме того, пенсии некоторых граждан будут повышены дважды - то есть они будут одновременно подлежать индексации по повышению до нового минимального размера пенсии. Например, если гражданин приобрел право на трудовую пенсию до 1 января 2025 года и размер его пенсии составляет 290 манатов (то есть меньше нового минимального размера пенсии - 320 манатов), то его пенсия сначала будет индексирована, и к ней будет добавлено 23,2 маната. Поскольку документ об индексации подписывается в феврале, но вступает в силу с 1 января, индексация применяется с начала года.

Однако в нашем примере итоговая сумма составит 313,2 маната, что меньше нового минимального размера пенсии. Поэтому впоследствии этот размер будет доведен до 320 манатов. Таким образом, пенсия данного гражданина будет увеличена как за счет индексации, так и за счет прямого повышения", - добавил В. Байрамов.