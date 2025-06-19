Диетолог указала на опасность клубники для некоторых людей

Диетолог, к.м.н. Маргарита Королева заявила, что людям с аллергией на пыльцу березы следует отказаться от употребления клубники.

"При наличии такого иммунного ответа клубника может поддержать аллергическую реакцию и создать определенные проблемы для человека. Людям с подобными сложностями лучше избегать этой ягоды", - отметила она в беседе с "Радио 1", передает Day.Az.

По словам диетолога, аллергия может проявляться через кожные реакции, хотя сама ягода, если она натуральная и хорошо вымыта, не способна спровоцировать острые заболевания.

Королева также предупредила о рисках при употреблении привозной клубники с добавками и рекомендовала проверять происхождение ягоды, запрашивать документы у продавца, внимательно изучать внешний вид ягоды.