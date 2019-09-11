В конце августа издание XDA-Developers опубликовало подробности о смартфоне Moto G8 Play. Как оказалось, это будет другое бюджетное устройство компании с необычной камерой, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Согласно таиландскому сертификационному агентству NBTC, смартфон назовут Motorola On Macro. Аппарат, как можно видеть на снимке ниже, получит широкоформатный дисплей с каплевидным вырезом. Согласно утечке его диагональ составит 5.7 дюймов, а разрешение - HD+.

Работать новинка будет на процессоре MediaTek Helio P60 или Helio P70 в паре с 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. В смартфон также установят NFC-модуль и аккумулятор на 4000 мАч. Главной особенностью устройства станет его камера с функцией Macro Photo и Macro Video. На это намекает и само названием смартфона.

Новинка будет работать, как и Motorola One Zoom на "чистой" версии Android, но не в рамках программы Android One. Когда представят устройство пока неизвестно.

Напомним, компания Motorola решила вернуться в премиум сегмент и уже готовит флагманский смартфон с поддержкой сети пятого поколения.

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