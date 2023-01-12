Канада купит 88 истребителей F-35A

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд анонсировала планы по приобретению для Королевских военно-воздушных сил (ВВС) страны истребителей пятого поколения F-35A. Об этом сообщает Defence News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего Канада планирует купить 88 самолетов на общую сумму 14 миллиардов долларов. Королевские ВВС страны первые четыре истребителя должны получить в 2026 году, следующие шесть - в 2027-м, другие шесть - в 2028-м. Остальные самолеты производства американской корпорации Lockheed Martin поступят в последующие годы.

По словам Ананд, F-35A заменят стоящие на вооружении Королевских ВВС CF-18. От последних Канада планирует полностью отказаться к концу 2032 года.

Заявление о необходимости приобретения истребителей пятого поколения министр сопроводила данными о ситуации на Украине и "все более напористом поведении Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".