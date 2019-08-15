Некоторые люди не так хорошо знают медицину, чтобы анализировать составы лекарств. На самом деле, у многих из них есть те вещества, которые несовместимы друг с другом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Рамблер.

Сиропы от кашля и лекарства от аллергии

Состав многих антигистаминных и лекарств от кашля похож. В них есть одинаковые вещества, при употреблении которых они действуют как сильное снотворное. Соответственно, если принять их вместе, человек получит избыточный эффект. Неконтролируемая сонливость может быть опасна для тех, кто не знает о побочном действии лекарств. В таком состоянии нельзя работать на производстве или управлять автомобилем. Даже, если вы попробуете принять подобную комбинацию перед сном, утром вы все равно будете чувствовать усталость и вялость.

Антидепрессанты и обезболивающие

Врачи сразу предупреждают пациентов, что принимать подобные препараты одновременно - очень опасно. Дело в том, что такая комбинация повышает риск кровотечения в желудке в шесть раз. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов, которые проводили клинические эксперименты в лаборатории. Кроме того, оба лекарства влияют на уровень серотонина, и среди их побочных эффектов - тревога, учащенное сердцебиение и повышение температуры.

Лекарства против тромбов и аспирин

Препараты, которые понижают свертываемость крови, называют антикоагулянты. Их назначают для того, чтобы уменьшить количество тромбов. Во многих странах они считаются серьезными препаратами, которые выписываются только по рецепту. Аспирин же используют в качестве обезболивающего, но он также разжижает кровь. Именно поэтому не стоит принимать их вместе - повышается риск внутреннего кровотечения.

Парацетамол и опиоиды

Сочетание этих препаратов может быть очень опасно. Особенно, если немного превысить рекомендуемую дозу. Часто люди пытаются усилить действие парацетамола, смешав его с кодеиносодержащими препаратами. Однако вместе они могут сильно повредить печень. Ученые из Сиэтла провели исследование в 2005 году. Оно показало, что печеночная недостаточность развилась у 63% людей, которые сочетали эти препараты.

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