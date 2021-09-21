Старые антитела против коронавируса оказались бесполезными

Люди, инфицированные исходным штаммом вируса, вызывающего COVID-19, вырабатывают устойчивый ответ антител против классического варианта коронавируса, однако эти антитела бесполезны в отношении новых штаммов. К такому выводу пришли ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, чье исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали опубликованные статьи о пациентах с COVID-19 в поисках данных о последовательности вырабатываемых ими антител. Они сосредоточились на антителах против S-белка, который связывается с рецепторами человеческих клеток, способствуя заражению. Оказалось, что к мутантным вариантам S-белка, характерным для новых штаммов, старые антитела не обладают сродством.

По словам ученых, это имеет значение для способности новых вариантов повторно инфицировать людей, заразившихся более ранними версиями вируса, а также для сохранения эффективности вакцин и разработки возможных бустеров, поддерживающих иммунитет против коронавируса.

В будущем исследователи планируют провести аналогичные исследования, характеризующие ответы антител на дельта-вариант коронавируса и другие вызывающие беспокойства формы SARS-CoV-2.