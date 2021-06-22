Ректор Бакинского славянского университета освобождена от должности

22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Нурланы Музаффар гызы Алиевой от должности ректора Бакинского славянского университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.