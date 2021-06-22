https://news.day.az/officialchronicle/1354994.html Ректор Бакинского славянского университета освобождена от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ректор Бакинского славянского университета освобождена от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Нурланы Музаффар гызы Алиевой от должности ректора Бакинского славянского университета.
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