Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют дружеские и братские отношения

Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют дружеские и братские отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду в связи с национальным праздником страны.

"Азербайджан и Саудовскую Аравию связывают дружественные и братские отношения, которые исходят из общих духовных ценностей наших народов. Постоянно расширяющийся политический диалог, высокий уровень межгосударственных связей вносят большой вклад во всестороннее развитие нашего сотрудничества. Вызывает удовлетворение успешное развитие нашего нынешнего партнерства, построенного на добрых традициях и опирающегося на взаимное доверие и поддержку", - сказал глава государства.