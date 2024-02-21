https://news.day.az/officialchronicle/1639099.html В Азербайджане создан новый историко-культурный заповедник - Распоряжение
В Азербайджане создан новый историко-культурный заповедник - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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