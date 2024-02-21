В Азербайджане создан новый историко-культурный заповедник

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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