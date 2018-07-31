Дональд Трамп о завершении строительства азербайджанского газопровода
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Италия сможет построить Трансадриатический трубопровод (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Трамп сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне.
"Что касается трубопровода, я бы хотел увидеть конкурентоспособный трубопровод. Господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете построить этот конкурентоспособный трубопровод", - сказал Трамп.
TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.
Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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