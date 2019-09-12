Украина не признает проведенные 8 сентября в оккупированном вооруженными силами Армении Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики так называемые выборы в "органы местного самоуправления" и считает их нелегитимными. Об этом говорится в сообщении, направленном в АЗЕРТАДЖ пресс-службой Министерства иностранных дел Украины, передает Day.Az.

"Упомянутые "выборы" являются грубым нарушением Конституции Азербайджанской Республики и норм международного права", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится: "Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах".