Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой о посадке 650 тысяч деревьев сама по себе прекрасна. Эта инициатива еще более глубокая тем, что посвящена 650-летию великого азербайджанского поэта Насими. Наши дети обязаны знать, что в истории страны был такой поэт, который принял мученическую смерть, не отказавшись от своих взглядов. Я уверен, что миллионы граждан нашей страны поддержат это полезное и нужное начинание. Министерство экологии и природных ресурсов будет бесплатно раздавать саженцы не только учреждениям и организациям, но всем желающим, поэтому призываю всех принять активное участие в реализации этой благородной инициативы.

Об этом всемирно известный писатель Чингиз Абдуллаев сказал АЗЕРТАДЖ, комментируя инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке 650 тысяч деревьев в честь юбилея великого поэта, передает Day.Az.

"Любой, кто хотя бы раз подлетал к Баку, знает какие картины открываются сверху на мой любимый город. У нас слишком мало зеленых насаждений. Очень мало. Иногда появляются и мерзавцы, вырубающие деревья ради своих личных доходов. Не понимая или не желая понимать, что речь идет о будущем их детей и внуков, об экологии такого мегаполиса, в котором проживают миллионы людей. Это как раз тот случай, когда все могут сплотиться, независимо от своих политических взглядов или убеждений. Это замечательная идея, которую должны поддержать все граждане нашей страны - от Президента до школьников и студентов. Говорят, что каждый мужчина должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Я все это уже сделал. Но готов присоединиться и поддержать столь замечательную идею. Может это лучшее, что мы можем сделать для своей страны", - заключил народный писатель.