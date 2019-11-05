В рамках очередного заседания совместного комитета Азербайджан - ЕС обсудят вопросы упрощения визового режима. Об этом сообщил Trend глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, передает Day.Az.

По словам Даниилидиса, заседание пройдет в Баку 6 ноября.

Напомним, в сентябре Азербайджан и ЕС провели заседание совместного комитета по реадмиссии.

29 ноября 2013 года Европейский Союз и Азербайджан подписали соглашение об упрощении визового режима в рамках саммита стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство" в Вильнюсе. 28 февраля 2014 года ЕС и Азербайджан подписали соглашение о реадмиссии.

Восточное партнёрство - проект Европейского Союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Из шести государств-членов этого объединения три - Украина, Грузия и Молдавия - объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики.

Регулирование отношений ЕС с его соседями основано на Глобальной стратегии ЕС и на обновленной Европейской политике соседства, которые указывают на необходимость сосредоточения усилий на повышении стабильности и устойчивости восточных соседей ЕС.

Задача нового стратегического рабочего плана состоит в определении деятельности ЕС и его шести стран-партнеров вплоть до 2020 года на основе совместных целей, сформулированных при создании Восточного партнерства на Пражском саммите в мае 2009 года.

В более широком контексте ВП стремится к достижению ключевых целей глобальной политики, перечисленных в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, определенных ООН, и в Парижском соглашении по климату.