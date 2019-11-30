Некоторые депутаты Милли Меджлиса занимались чем угодно, только не реальным представлением интересов своих избирателей и государства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, комментируя инициативу правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) о роспуске Милли Меджлиса (парламента).

Отметим, что в четверг на заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в ММ, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске законодательного органа.

Политолог подчеркнул, что в текущем году в Азербайджане проводятся серьезные структурные и кадровые реформы. После президентских выборов 2018 года в правительстве стали появляться молодые чиновники с новым мышлением. Учитывая это, было бы целесообразным и обновление состава парламента.

"Приходится с сожалением констатировать, что некоторые депутаты ММ вели себя неподобающе. Выступления и заявления прессе многих из них носили ажиотажный характер, я бы даже сказал - провокационный. В кавычках защищая власть, они создавали вакуум между обществом и властью. Вспомним, какой резонанс в соцсетях вызвал, например, совет учителям работать после школы на стройке. Подобные выступления носят провокационный характер и разрушают линию, которая проводится Президентом Ильхамом Алиевым, дискредитируют инициированные им реформы", - подчеркнул политолог.

Заур Мамедов считает инициативу ПЕА прекрасно и долгожданной новостью. Азербайджанскому парламенту нужны депутаты, которые будут профессионально заниматься законотворчеством и достойно представлять страну в международных организациях.

"Главная функция парламента - это законодательная деятельность и представительство. Нынешние же депутаты, к сожалению, не занимались на должном уровне ни тем, ни другим. А многие, как я уже отметил, вели себя, мягко говоря, неэтично. Уверен, что после выборов 2020 года мы получим полностью обновленный и выполняющий свои задачи парламент", - сказал Заур Мамедов.

Лейла Таривердиева