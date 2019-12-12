Так называемый "Национальный совет" не хочет участвовать в выборах, чтобы скрыть свое бессилие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, эта структура хочет навязать обществу лживую мысль о том, что если они не примут участие в выборах, то эти выборы якобы будут недемократичными.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

"Нигде в мире, ни в каких международных законах, Конституции Азербайджана, Избирательном кодексе нет в связи с этим ни единого пункта. Чье-либо участие или неучастие в выборах является его личным выбором. Поэтому пусть "Нацсовет" внимательнее перечтет Избирательный кодекс. У них нет социальной базы, электората и они знают, что народ не окажет им доверия", - сказал Новрузов.

Он отметил, что в Азербайджане насчитывается более 50 политических партий и более 40 из них примут участие в выборах.

"Помимо этого, в Азербайджане есть НПО, представители прессы, творческие люди, и они тоже заявили о том, что примут участие в выборах. Также большой интерес проявляет к выборам молодежь, которая получила образование за рубежом. То есть существует достаточное количество потенциальных кандидатов", - сказал Новрузов.