Италия - самый крупный торговый партнер Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Тахир Миркишили, передает Day.Az.

По его словам, с другой стороны, усилия обеих стран в направлении реализации проекта "Южный газовый коридор" и обеспечения энергетической безопасности Европы имеют большое значение.

"Укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами, схожие интересы Азербайджана и Италии в рамках международного права сулят многообещающие перспективы как для Евросоюза, так и для Кавказского региона. Внешняя политика Президента Азербайджана с целью укрепления двусторонних связей дает свои плоды по всем направлениям, и выражение Италией принципиальной поддержки территориальной целостности Азербайджана является наглядным примером вышесказанного.

Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию в очередной раз показал, что Азербайджан благодаря своим возможностям и потенциалу расширяет сферу влияния в регионе. Это оно выглядит крайне заманчиво для каждой страны, которая заинтересована в развитии региона", - подытожил Тахир Миркишили.