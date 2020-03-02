Ненависть к азербайджанцам в Армении была всегда. В 1988 году ей просто дали "зеленый свет".

Об этом сказал Day.Az бывший житель Армении Шахид Шахалиев. Ныне Шахалиев работает в армянской редакции телеканала СВС и помогает доносить до армянской аудитории правду об Армении, регионе и карабахском конфликте.

Семья нашего собеседника жила в Кировакане (ныне Ванадзор) и уехала практически сразу после первых митингов. Стало ясно, что азербайджанцам не дадут нормально жить на собственной земле.

"Соседи наши в основном были армяне, и нашей семье было трудно в таком окружении, - рассказывает Шахалиев. - Когда начались эти события, сразу решили уехать, чтобы не испытывать судьбу, потому что почти сразу начались давление и оскорбления со стороны соседей, проблемы с коллегами возникли и у матери на работе. Нам просто пришлось уехать. Мы сели на поезд и отправились к родственникам в Грузию. На железнодорожном вокзале на платформе увидели пятна крови, а армяне рассказывали, что здесь были убиты турки, то есть азербайджанцы".

Согласно источникам в Интернете, в 1988 году в Кировакане было убито 2 азербайджанца. Наш собеседник подтвердил, что в селе Гурсал под Кироваканом действительно в самом начале конфликта произошли кровавые события. Армянская банда напала на село и убила нескольких азербайджанцев.

"Я учился в армянской школе, и все мои одноклассники были армянами, - продолжает Шахид Шахалиев. - До начала конфликта отношения были нормальными. Но когда начались митинги, в одночасье все резко изменилось. Как-то нас от школы отправили на олимпиаду, и когда мы возвращались, увидели на площади Кировакана толпу. Помню, шел дождь, людей было много, они что-то кричали, кто-то выступал. Мы с ребятами подошли, нам стало интересно, что там происходит. Я услышал, как кто-то кричит в микрофон, произносит провокационные призывы. А слушатели уже распалились, и один сказал: "Если бы здесь был турок, убил бы его". Представьте мое состояние..."

По словам Шахалиева, нормальные отношения в один день превратились в жгучую ненависть. Хотя, если быть честными до конца, ненависть была всегда, говорит наш собеседник, вспоминая о футбольном матче, проходившем на местном стадионе за пару лет до начала событий. Играли гянджинский "Кяпяз" и кироваканская "Лори" - команды 2-го дивизиона чемпионата СССР. Тогда он, школьник, впервые понял, что такое армянский национализм. Во время игры армянские болельщики стали проявлять повышенную агрессию, и если бы не милиция, растерзали бы азербайджанских игроков.

"То есть ненависть к нам была всегда. Она, к сожалению, проявлялась на всех уровнях, вероятно, она в крови у армянского народа. Я наблюдал, как относятся к азербайджанцам, к тем, кто приезжает из Азербайджана. А в конце 80-х националистам был дан зеленый свет, и они перестали скрывать свою ненависть", - сказал Шахид Шахалиев.

Лейла Таривердиева