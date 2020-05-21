Издание News Blaze: Азербайджан среди стран, сглаживающих кривую

Издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и публициста Нурит Грингер под названием "Азербайджан среди стран, сглаживающих кривую", в которой говорится о мерах, предпринятых для предотвращения распространения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автор отмечает, что во всемирных новостях говорится о сглаживании кривой и сокращении числа подтвержденных случаев заболевания коронавируса во всем мире. СМИ упоминают о сглаживании кривой в Соединенных Штатах, европейских странах, даже Израиле, но не пишут о таких странах, как Азербайджан, где руководство предприняло серьезные меры в связи с распространением коронавируса.

Н.Грингер далее пишет о своем опыте в аэропортах США по сравнению с международным аэропортом Гейдар Алиев, куда она прибыла в феврале текущего года. "Я прибыла поздно вечером в Азербайджан, и медицинская команда ждала прибывших пассажиров в аэропорту, чтобы измерить их температуру, и все в аэропорту носили маски", - пишет автор.

Грингер отмечает, что попытка предотвращения распространения коронавируса называется "сглаживание кривой". По состоянию на 19 мая 2020 года в стране было проведено 240 220 тестов на коронавирус, отмечает автор. Это связано с тем, что руководство Азербайджана предприняло широкомасштабные и жесткие меры по предотвращению распространения вируса. Например, чтобы выйти из дома, жителям было необходимо получить разрешение. Был введен запрет на выход из дома пожилым людям в возрасте 65 лет и старше. Были закрыты границы, запрещены стандартное пассажирское перемещение в и из столицы Баку и других городов и районов наземным и воздушным транспортом. Все обучение проходило в режиме онлайн и по национальным телепрограммам. Все центры общественного обслуживания были временно закрыты. Торжественные вечеринки, спортивные мероприятия, всевозможные развлечения, религиозные церемонии, свадьбы, похороны и подобные общественные мероприятия были запрещены.

Грингер пишет, что система здравоохранения прошла через серьезную реконструкцию в кратчайшие сроки. Лучшие больницы были доступны для лечения пациентов с коронавирусом. "В случае второй волны коронавируса в Азербайджане у нас достаточно дополнительных коек. Таким образом, модернизация системы здравоохранения важна как никогда, потому что никто не знает, как долго будет распространяться коронавирус", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также в соответствии с планом, подготовленным Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, Азербайджанские авиалинии (AZAL) выполняли чартерные рейсы для возвращения соотечественников из-за рубежа на родину. Всего в Азербайджан было возвращено более 20 тысяч граждан Азербайджана.

Говоря о расслаблении запрета во второй половине мая, Грингер пишет, что жителям уже не надо получать разрешение для выхода из дома, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше могут передвигаться свободно, соблюдая дистанцию и используя защитные средства.

Азербайджан добился исключительно больших успехов в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, и я уверена, что под руководством Президента Ильхама Алиева страна быстро встанет на ноги, пишет в завершение статьи Нурит Грингер.