https://news.day.az/politics/1252989.html В Агстафе простились с шехидом Вугаром Садиговым - ФОТО
В Агстафе простились с шехидом Вугаром Садиговым - ФОТО
В Агстафинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Вугаром Садиговым.
Как передает Day.Az, в церемонии прощания приняли участие руководство района, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что на кадрах с похорон видны трое детей Вугара Садигова, которые остались без отца.
Напомним, что в результате провокации вооруженных сил Армении стали шехидами военнослужащие Вугар Садигов, Эльшад Мамедов, Хайям Дашдемиров и Рашад Махмудов.
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