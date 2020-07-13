В Агстафе простились с шехидом Вугаром Садиговым

В Агстафинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Вугаром Садиговым.

Как передает Day.Az, в церемонии прощания приняли участие руководство района, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что на кадрах с похорон видны трое детей Вугара Садигова, которые остались без отца.

Напомним, что в результате провокации вооруженных сил Армении стали шехидами военнослужащие Вугар Садигов, Эльшад Мамедов, Хайям Дашдемиров и Рашад Махмудов.