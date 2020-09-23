Президент Ильхам Алиев: Проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями

Проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Балаханы после ознакомления с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке.

"Конечно, в наших планах - работа, которая будет проделана в других поселках, уже даны соответствующие указания. На начальном этапе аналогичные проекты будут реализованы примерно в 7-8 поселках. Но, конечно, это не будет стопроцентной копией. Каждый поселок имеет своеобразный архитектурный стиль, свою историю, свой исторический облик. Поэтому проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями", - сказал глава государства.

По его словам, в первую очередь решаются проблемы, беспокоящие жителей, так же, как и здесь, инфраструктура - канализация, кровли, ремонт зданий, линии электропередачи, другие вопросы, с которыми люди сталкиваются повседневно.

"В то же время ремонтно-восстановительные работы обязательно должны проводиться при участии местных жителей и с учетом рекомендаций аксакалов. Потому что аксакалы хранят историю этих сел, они - живые свидетели этой истории", - отметил Президент Ильхам Алиев.

"Я неоднократно говорил, еще в первые месяцы деятельности в качестве Президента я сказал, что мы должны превратить "черное золото" в человеческий капитал. Вот это "черное золото", превращенное в человеческий капитал. Мы использовали доходы от нефти на благосостояние, здоровье, комфорт, безопасность людей. Могу сказать, что сегодня этой политикой мы занимаем передовые места среди богатых нефтью стран в мировом масштабе", - добавил глава государства.