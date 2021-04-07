У Азербайджана и Израиля огромный спектр возможностей для сотрудничества

Сегодня исполняется 29 лет установлению дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Израиль был одним из первых государств, официально признавших независимость Азербайджанской Республики. Это было сделано 25 декабря 1991 года, а уже 7 апреля 1992 года были установлены официальные дипломатические отношения. Менее чем через год Израиль открыл свое посольство в Баку. За эти годы Азербайджан неоднократно посещали президент Шимон Перес, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица, среди которых особо хочется отметить архитектора азербайджано-израильских отношений, министра обороны Авигдора Либермана. В связи с этой датой корреспондент stmegi.com побеседовал с ведущим научным сотрудником Института права и прав человека НАНА Моисеем Беккером, передает Day.Az.

"Помимо наших взаимоотношений в области вооружения и нефти, Иерусалим очень активно сотрудничает с Баку в области разведки газовых месторождений в Средиземном море. Поскольку у Азербайджана в этом отношении есть огромный опыт. Это тоже одна из сфер нашего сотрудничества и совместных действий", - отметил политолог.

Израиль, по мнению эксперта, может помочь Азербайджану в области сельского хозяйства (например, во внедрении новых сортов овощей и фруктов).

"У Израиля в этом отношении накоплен огромный опыт. Высокотехнологичные сорта отличается высокой урожайностью, устойчивостью к различным вредителям. Это достаточно обширная сфера деятельности и обмена, у которой есть широкая перспектива.

Азербайджан обладает огромными территориями, на которых, слава Богу, есть все. Предостаточно водных ресурсов, способных напоить эти земли. Было бы неплохо выращивать на территории Азербайджана вместе с израильскими технологиями именно органические овощи и фрукты", - сказал М. Беккер.

Кроме того, Израиль занимает ведущие позиции в области новейших технологий: "Для Азербайджана это тоже очень важно. У нас достаточно мощный научный потенциал. Не будем забывать, что азербайджанская Академия наук, азербайджанские вузы в Советском Союзе считались одними из сильнейших. Эта традиция осталась. У нас наука развивается. Наше образование можно, без преувеличения, называть одним из лучших. Здесь может идти речь о совместных предприятиях, о совместном использовании человеческого капитала. Во всем этом есть очень большие перспективы.

Я думаю, что здесь очень многое можно сделать. Сегодня мы переживаем пандемию, которая тоже показала, что в области медицины есть широкое поле деятельности. Почему совместно не делать того, что потом принесёт всем нам огромную пользу. Здоровье людей является приоритетом для любого государства. Не будем забывать, что израильская медицина считается одной из лучших в мире.

Притом отмечу: азербайджанская медицина тоже имеет достаточно мощный потенциал. Здесь очень много интересных направлений, которые можно реализовать.

На освобожденных территориях можно разводить прудовые хозяйства. В Израиле все это уже происходит. Рыбные и прудовые хозяйства активно там развиваются, расцветают. Израиль выращивает и продает осетров. Это уже наработанные технологии и спокойно можно выращивать и развивать ценные породы рыб.

Кроме того, можно проводить рассадку лесов, озеленения. У Израиля есть опыт. Этот опыт можно использовать. Считаю, что очень много чего можно совместно сделать, сфера деятельности широкая. Технологии будут развиваться. Человечество постоянно стоит перед какими-то новыми угрозами и задачами. Совместными усилиями это можно решить к общему благополучию. И тем более совместно между такими братскими и дружественными странами и народами, как азербайджанский и израильский. В Азербайджане никогда не было антисемитизма, между Азербайджаном и Израилем никогда не было абсолютно никаких конфликтов. Это показывает не только история, но и наша личная жизнь. Есть над чем поработать. У Азербайджана и Израиля есть огромный спектр возможностей для сотрудничества", - резюмировал М. Беккер.