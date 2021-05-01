https://news.day.az/politics/1338952.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.
Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Пусть этот благословенный день наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и благоденствие, каждой стране - мир и благополучие!"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре