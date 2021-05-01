Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Пусть этот благословенный день наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и благоденствие, каждой стране - мир и благополучие!"