https://news.day.az/politics/1355434.html Делегация командования Сухопутных войск НАТО побывала в Военной академии ВС Азербайджана - ФОТО
Делегация командования Сухопутных войск НАТО побывала в Военной академии ВС Азербайджана - ФОТО
Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с начальником штаба Командования сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майором Метином Токелем посетила Военную академию Вооруженных сил, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны.
На встрече гостям была представлена информация о деятельности Военной академии, были обсуждены вопросы сотрудничества с НАТО в области военного образования.
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