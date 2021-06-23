Делегация командования Сухопутных войск НАТО побывала в Военной академии ВС Азербайджана

Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с начальником штаба Командования сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майором Метином Токелем посетила Военную академию Вооруженных сил, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны.

На встрече гостям была представлена информация о деятельности Военной академии, были обсуждены вопросы сотрудничества с НАТО в области военного образования.