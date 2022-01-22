Автор: Ибрагим Алиев

Коронавирус продолжает широко распространяться по миру. К сожалению, далеко не все страны отреагировали верно и оперативно, из-за чего некоторым приходится сегодня бороться не просто с вирусом, а с настоящей катастрофой ввиду появления новых штаммов. Между тем, Азербайджан находится в более выгодной ситуации. Благодаря своевременно принятым государством мерам удалось не допустить критического распространения инфекции и долгое время задерживать проникновение "омикрон-штамма" в нашу страну.

Стратегия борьбы с пандемией, выбранная под руководством Президента Ильхама Алиева, получила высокую оценку ВОЗ и других международных организаций, опыт нашей страны уже перенимается другими государствами. Руководство Азербайджана, соответствующие госструктуры делают все для победы над вирусной угрозой. В страну завозится необходимое медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства защиты. Каждый шаг, инициатива и решение руководства Азербайджана в направлении борьбы с пандемией продуманы и направлены на достижение позитивного результата.

В ближайшие недели "омикрон-штамм" коронавируса будет доминировать в большинстве стран Европы, угрожая поставить в трудное положение и без того перегруженные системы здравоохранения. "Омикрон" сумел добраться и до Азербайджана, но его распространие здесь находится под строжайшим контролем.

Новость о появлении "омикрона" в Азербайджане появилась сравнительно недавно. Зараженными оказались всего 12 человек, все из которых уже полностью выхдоровели.

Азербайджанские врачи отмечают, что распространение нового штамма коронавируса в стране может продлиться до апреля. Зима - основной сезон распространения пандемии, но волн заражения, которые были раньше, не ожидается. Так как в стране достаточно переболевших коронавирусом, а также вакцинированных, это означает, что сформировался коллективный иммунитет.

А сегодня население Азербайджана получило еще одну новость о смягчении карантинных мер - теперь срок карантина для больных коронавирусом сокращен с 14 до 7 дней. Несмотря на это, конечно же, следует продолжать соблюдать соответствующие правила гигиены и социальную дистанцию.

Все это благодаря вакцинации, начавшейся в Азербайджане 18 января 2021, и которая продолжает набирать обороты. Граждане уже получают "бустерную" дозу вакцины.

Азербайджанское государство, которое всегда заботилось и заботится о здоровье своих граждан, на сегодняший день приобрело достаточное количество вакцины, чтобы обеспечить препаратом любого, кто хочет добровольно пройти вакцинацию. И радует, что граждане проявляют ответственность перед этой глобальной опасностью, что приближает нас к возвращению к прежней, нормальной жизни.

Сегодня население полностью обеспечено вакцинами. В стране по инициативе главы государства было введено в строй несколько модульных клиник, закуплено передовое оборудование и требуемое количество доз вакцин, оказана социальная поддержка медицинским работникам и пострадавшим от ограничений гражданам.

Успехи Азербайджана в борьбе с пандемией и снижении ее воздействия на жизнь страны стали примером для многих.

Стоит отметить, что успешную антиковидную политику Азербайджана высоко оценила и ВОЗ. 1 апреля 2021 года по инициативе генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции. Тогда генеральный директор ВОЗ, высоко оценив содействие Азербайджана организации во всех областях, в том числе финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, отметил, что политическая и моральная поддержка нашей страны Всемирной организации здравоохранения очень ценна.

Кроме того, инициаторство и глобальные лидерские качества Президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией коронавируса были высоко оценены и в Организации Объединенных Наций (ООН). Напомним, что инициативу Президента Ильхама Алиева о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19 в ООН поддержали 179 стран-участниц организации, что является наглядным свидетельством доверия к Азербайджану и его лидеру.

Все эти достижения наглядно демонстрируют всему миру, что Азербайджан под грамотным руководством Президента Ильхама Алиева работает не покладая рук, инициируя серьезные дискуссии и внося значительный вклад в предотвращение пандемии коронавируса, охватившей всю планету. Наша страна показывает, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.